Фото: в Петербурге состоялась презентация брендированного официальной символикой 80-й годовщины Победы в ВОВ подвижного состава

Это событие стало важной частью праздничных мероприятий Сегодня, 31 марта, на территории Автобусного парка №5, который является филиалом СПб ГУП «Пассажиравтотранс», прошла презентация брендированного официальной символикой 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне подвижного состава.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии