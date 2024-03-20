Расширение НАТО: Экспансия на пути к самоуничтожению

U.S. Marine Corps/Cpl. Michele Clarke Когда политики запада Германии уговаривали Горбачёва отдать им её восток, они, да и Соединённые Государства Америки открытым текстом обещали не расширять НАТО даже на этот самый восток.
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