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Расширение НАТО: Экспансия на пути к самоуничтожению

Расширение НАТО: Экспансия на пути к самоуничтожению

U.S. Marine Corps/Cpl. Michele Clarke Когда политики запада Германии уговаривали Горбачёва отдать им её восток, они, да и Соединённые Государства Америки открытым текстом обещали не расширять НАТО даже на этот самый восток.

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