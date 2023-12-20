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Захарова прокомментировала «забывчивость» Зеленским русского языка

Захарова прокомментировала «забывчивость» Зеленским русского языка

Президент Украины Владимир Зеленский во время проведения выборов на Украине позиционировал себя как носитель русского языка и выступал за двуязычие страны, однако теперь он «забыл» русский, чтобы быть на одной волне с украинскими националистами.

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