Президент Украины Владимир Зеленский во время проведения выборов на Украине позиционировал себя как носитель русского языка и выступал за двуязычие страны, однако теперь он «забыл» русский, чтобы быть на одной волне с украинскими националистами.
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