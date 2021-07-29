Военные метеорологи ВВО начали специальное учение на Дальнем Востоке

В учении задействованы современные, мобильные комплексы «Сюжет-МБ», которые позволяют принимать метеорологическую информацию с космических метеоспутников.
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