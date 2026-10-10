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Регионы России

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Китай впервые провёл видеосвязь с Антарктидой через спутниковую сеть Guowang

Китай впервые провёл видеосвязь с Антарктидой через спутниковую сеть Guowang

Китай успешно провёл видеосвязь между исследователями на 16-й китайской арктической экспедиции и сотрудниками станции «Циньлин» в Антарктиде с использованием собственной низкоорбитальной спутниковой сети Guowang.

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