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SPLETNIK

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Оксана Самойлова рассказала, что её дети никогда не были в метро

Оксана Самойлова рассказала, что её дети никогда не были в метро

38-летняя блогерша Оксана Самойлова призналась, что их с бывшим мужем Джиганом дети никогда не были в метро, но очень хотели бы там побывать.

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