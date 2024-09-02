Южноуральцы завоевали «золото» и «серебро» чемпионата мира по гиревому спорту

Гиревики Челябинской области – победители и призеры чемпионата мира. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, чемпионат и первенство мира по гиревому спорту прошли в Киргизии в городе Чолпон-Ата на берегу озера Иссык-Куль.