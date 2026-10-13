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Регионы России

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В России перенесли даты ноябрьских пенсионных выплат из-за Дня народного единства

В России перенесли даты ноябрьских пенсионных выплат из-за Дня народного единства

Как сообщили в пресс-службе Социального фонда, почтальоны начнут доставлять пенсии с 3 ноября, и с этого же дня можно будет получить деньги в кассе почтового отделения.

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