В России перенесли даты ноябрьских пенсионных выплат из-за Дня народного единства

Как сообщили в пресс-службе Социального фонда, почтальоны начнут доставлять пенсии с 3 ноября, и с этого же дня можно будет получить деньги в кассе почтового отделения.
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