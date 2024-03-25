«Ъ»: теракт в «Крокусе» активизировал фишинговую рассылку от мошенников

Эксперты по кибербезопасности и представители «Крокуса» отмечают появление фальшивых сборов средств на помощь жертвам и восстановление зала, в том числе от поддельных благотворительных организаций и личностей.
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