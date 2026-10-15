Мошенники часто выбирают целью своих схем детей. На них легко надавить: достаточно пообещать бесплатные подарки в компьютерной игре или запугать уголовной ответственностью.
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