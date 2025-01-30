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«Фонбет», PARI, Winline и Betboom вошли в топ-100 лучших работодателей России (HeadHunter)

HeadHunter опубликовал ежегодный рейтинг лучших работодателей России. В топ-100 рейтинга за 2024-й год попали четыре букмекерские компании.

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