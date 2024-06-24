«Стрелочники» в погонах: пойдет ли Зеленский на повторную смену главкома ВСУ?

В верхах укровермахта снова неспокойно… По коридорам тамошнего Генштаба и прочих руководящих армейских учреждений опять потянуло более, чем отчетливым запашком фирменной «зрады» и грядущими за таковой крутыми кадровыми переменами.
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