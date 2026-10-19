The Government of the Russian Federation has begun to change its personnel, this was announced today, October 19, after a meeting between Russian President Vladimir Putin and Cabinet Minister Mikhail Mishustin.
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