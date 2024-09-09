Россиянам предписали жить до 81 года

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Василий Васильев

По закону мужчина уходит на пенсию в 65 лет. Срок дожития, по закону, на основании которого рассчитывается пенсия, 22 года. Итого, чтобы все было по справедливости - мужчина должен жить 87 лет. Средний срок жизни мужчин в России на 2022 году - 67 лет. Т.е наше "любимое" государство оставляет себе накопленные пенсионером деньги в среднем за 20 лет. И где справедливость ? И как верить нашей Власти ? И как относить в планам Власти увеличить срок жизни до 81 года. Это чистая болтовня и показушная забота о гражданах.