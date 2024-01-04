Почему обидеть животное на Федулов день 5 января, значит, привлечь тяжелые болезни Татьяна ГончарКаждый год, в день Федулова, который приходится на 5 января, люди усердно соблюдают все традиции, запреты и приметы.
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