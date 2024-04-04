Servicepipe: хакеры начали чаще нападать на онлайн-сервисы МФО и коллекторов

Участились хакерские атаки на российские банки Хакеры стали чаще атаковать онлайн-сервисы банков России, а также начали активно пытаться нарушить доступность инфраструктуры микрофинансовых организаций и коллекторов.
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