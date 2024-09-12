В Малайзии от сексуального насилия спасли 402 ребенка из домов соцобеспечения

Власти Малайзии спасли 402 ребенка и арестовали 171 человека после рейдов в 20 домах социального обеспечения, связанных с исламской бизнес-группой, в которой дети подвергались эксплуатации и сексуальному насилию.
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