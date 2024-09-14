Когда седан Toyota размером c Camry дешевле «Москвича». Дилер продает Toyota bZ3 за 3,1 млн рублей

Российский дилер привез новый электромобиль Toyota bZ3 стоимостью 3,1 млн рублей. Учитывая, что речь идет о достаточно просторном автомобиле, даже с чисто электрической установкой, с ценой сложно поспорить.
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