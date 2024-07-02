Monde: 185 кандидатов снялись с выборов в парламент Франции перед вторым туром

Претенденты на кресло депутата из президентской коалиции "Вместе за республику" и от блока левых "Новый народный фронт" сняли свои кандидатуры с целью помешать правой партии "Национальное объединение" получить большинство.
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