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Невозможно представить гостиную без дивана: сидя на нем удобно читать, смотреть кино или просто болтать по душам с друзьями

Невозможно представить гостиную без дивана: сидя на нем удобно читать, смотреть кино или просто болтать по душам с друзьями

﻿Квартира в Москве. Обратите внимание: Простой фанерный дом в Швеции. Проект Марины Ярмаркиной.Гостиная — лицо всего дома время вместе, чтобы сделать выбор подход к дивану стоит основательно: это серьезное и долгосрочное вложение, выбор модели на рынок велик гостиная, гордо красуясь в самом центре комнаты комнаты, отделяя свою спинку от кухни-столовой — очень популярное решение для модных в наше время студий открытых планировок Мы собрали для вас более 50 примеров.

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