На Украине объявили об экстренном отключении электроэнергии

Подача электроэнергии на фоне воздушной тревоги прекращена на всей территории Украины заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко 28 ноября в социальной сети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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