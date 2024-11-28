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На Украине объявили об экстренном отключении электроэнергии

На Украине объявили об экстренном отключении электроэнергии

Подача электроэнергии на фоне воздушной тревоги прекращена на всей территории Украины заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко 28 ноября в социальной сети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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