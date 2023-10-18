Знакомство с китайской культурой и спектакли о вечном. Что театры Москвы предложат в новом сезоне?

фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков Культурное просвещение остается одной из важных целей в жизни современных людей, и походы в театр становятся прекрасной возможностью получить новые эмоции и погрузиться в мир искусства.
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