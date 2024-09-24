Что, опять? В западных СМИ пишут о неудаче запуска нашего "Сармата". Почему западные СМИ так спешат выдавать желаемое за действительное.

Вот так выглядела стартовая площадка "Сармата" в ходе первого запуска 20 апреля 2022 года. Фото МО РФ Вчера со скоростью цунами по различным неформальным зарубежным пабликам о военном деле стала распространяться информация об инциденте на космодроме "Плесецк".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии