Что, опять? В западных СМИ пишут о неудаче запуска нашего "Сармата". Почему западные СМИ так спешат выдавать желаемое за действительное.

Вот так выглядела стартовая площадка "Сармата" в ходе первого запуска 20 апреля 2022 года. Фото МО РФ Вчера со скоростью цунами по различным неформальным зарубежным пабликам о военном деле стала распространяться информация об инциденте на космодроме "Плесецк".