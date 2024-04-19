15 забавных смс, в которых люди объяснили простые истины

Говорят, истина рождается в споре, ну или на дне бокала. Но в нашем случае - в переписке! Потому что там раскрывается все самое потаенное - свое и чужое, люди рассказывают личные истории и сплетничают о других, шутят, подкалывают друг друга и просто философствуют.
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