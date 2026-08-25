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ИИ-модели плохо понимают сюжеты фильмов: новый бенчмарк показал 61% точности

ИИ-модели плохо понимают сюжеты фильмов: новый бенчмарк показал 61% точности

Группа исследователей представила в arXiv новый подход к оценке мультимодальных языковых моделей: они создали бенчмарк, проверяющий, насколько хорошо ИИ понимает сюжет и нарративные элементы популярных голливудских фильмов.

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