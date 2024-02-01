Камера Samsung Galaxy S24 Ultra хороша, но даже у обычного iPhone 15 чуточку лучше. Так новинку оценили в DxOMark

Авторы DxOMark опубликовали обзор смартфона Samsung Galaxy S24 Ultra с оценкой его камеры. Новому флагману Samsung не удалось возглавить рейтинг DxOMark, но, впрочем, это не удавалось и предшественникам S24 Ultra.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии