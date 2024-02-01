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Камера Samsung Galaxy S24 Ultra хороша, но даже у обычного iPhone 15 чуточку лучше. Так новинку оценили в DxOMark

Камера Samsung Galaxy S24 Ultra хороша, но даже у обычного iPhone 15 чуточку лучше. Так новинку оценили в DxOMark

Авторы DxOMark опубликовали обзор смартфона Samsung Galaxy S24 Ultra с оценкой его камеры.   Новому флагману Samsung не удалось возглавить рейтинг DxOMark, но, впрочем, это не удавалось и предшественникам S24 Ultra.

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