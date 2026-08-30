Посольство РФ: число пропавших после наводнения в Непале россиян выросло до 9

Число россиян, пропавших без вести после наводнения в Непале, увеличилось до девяти, передает ТАСС со ссылкой на советника-посланника посольства РФ в столице страны Катманду Ринчена Ракшаева.
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