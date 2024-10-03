Что случилось ночью, 3 октября 2024 года

Президент России Владимир Путин своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе. В Кремле напомнили, что на сегодня уже 10 участников образовательной программы "Время героев", инициированной президентом, получили новые назначения на ответственные должности, среди них Артём Жога.