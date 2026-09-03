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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Маннарино о зрителях на US Open: «Люди перемещаются как хотят, на корте пахнет травкой – это похоже на зоопарк»

67-я ракетка мира Адриан Маннарино поделился мнением об атмосфере на US Open в этом году. «Теперь зрителям разрешают перемещаться на трибунах прямо во время розыгрышей.

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