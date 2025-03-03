CNN: переговоры России и США могут пройти в одной из стран Персидского залива

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына Ведется подготовка к следующему раунду переговоров между Россией и Соединенными Штатами, он может пройти в ближайшее время в одной из стран Персидского залива, сообщает телеканал CNN.
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