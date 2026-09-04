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BLM Moves to Fast-Track Oil Permits in Alaska Petroleum Reserve

The Bureau of Land Management wants to cut the permitting time for some oil and gas projects in Alaska’s National Petroleum Reserve to as little as 60 days, according to a Friday press release.

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