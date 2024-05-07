Театр абсурда
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Театр абсурда

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Польский судья отказался от должности и попросил защиты у Лукашенко. Он обвинил Варшаву в нечестной политике

Польский судья отказался от должности и попросил защиты у Лукашенко. Он обвинил Варшаву в нечестной политике

Польский судья Томаш Шмидт обратился к белорусским властям с просьбой предоставить ему убежище. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Минске.

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