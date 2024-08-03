В Турции заблокировали "Инстаграм". Не угрожали, не замедляли, а просто взяли и заблокировали. Без криков про отсутствие турецких аналогов.
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В Турции заблокировали "Инстаграм". Не угрожали, не замедляли, а просто взяли и заблокировали. Без криков про отсутствие турецких аналогов.
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