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ЧМ по хоккею 2024. Казахстан против Латвии, Дания – Норвегия, Канада сыграет с Австрией, Польша – с Францией

Сборная Дании сыграет с Норвегией, команда Казахстана – с Латвией, Канада будет противостоять Австрии, Польша – Франции.

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