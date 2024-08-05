Экс-замглавы Минобороны просит выпустить его из СИЗО

свидетели то попередохли от насморка или поноса,оленевод расстарался, а теперь он чист аки младенец!

ВК

Вячеслав Кудрявцев

он же на фронтах кровь проливал(ректально коричневую)А медяшки расплавить и в хлебало залить!его награды и есть медяшки потому что не стоят ни хрена!