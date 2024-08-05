Бывший замглавы Минобороны Тимур Иванов просит выпустить его из СИЗО с учетом исключительно положительных характеристик со службы.
Экс-замглавы Минобороны просит выпустить его из СИЗО
Комментарии
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Вячеслав Кудрявцев
свидетели то попередохли от насморка или поноса,оленевод расстарался, а теперь он чист аки младенец!
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12 час.
ВК
Вячеслав Кудрявцев
он же на фронтах кровь проливал(ректально коричневую)А медяшки расплавить и в хлебало залить!его награды и есть медяшки потому что не стоят ни хрена!
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12 час.
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