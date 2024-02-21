Global Look Press/IMAGO/dts Nachrichtenagentur Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 21 февраля в Рио-де-Жанейро принял участие в заседании глав МИД "Большой двадцатки" и уже призвал ее страны не использовать экономику как орудие.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии