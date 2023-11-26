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НХЛ показала комплекты формы «Сиэтла» и «Вегаса» на «Зимнюю классику»

НХЛ показала комплекты формы «Сиэтла» и «Вегаса» на «Зимнюю классику»

Игра пройдет 1 января 2024 года на T-Mobile Park – домашнем стадионе бейсбольного клуба «Сиэтл Маринерс», который вмещает больше 47 тысяч зрителей.

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