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Россия не видит пользы в сотрудничестве с ОБСЕ

Россия не видит пользы в сотрудничестве с ОБСЕ

Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию в блокировании ежегодного совещания ОБСЕ по правам человека в Варшаве.

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2013
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rar
Слава Богу! Наконец-то. Ура! Россия начинает прозревать. Я очень рад за Россию!!! Вот в чём заслуга Путина, Он не боится признавать свои ошибки и, рано или поздно, исправлять их. Дай Бог Ему здоровья, пусть признаёт остальные ошибки (извиняюсь, мнение моё лично), допущенные им по Его НЕОБЫКНОВЕННОЙ доброте душевной.
Ольга Скобликова
Я что-то не поняла, а что без России они не могли собраться и потрепаться? 57 стран входит, одна Россия не приехала, а 56 стран куда свалили? Или Россия уехала и ключ от зала заседаний забрала? Какой-то бред Блинкен ляпнул.
Дмитрий Алиев
Дык, поводом была Россия и всё, что с ней связано. )))
Майер Арманов
Не думаю, что это правильное решение. Для власти - меньше проблем, для граждан их станет ещё больше. Ведь российские суды полностью зависимы от власти, а европейский - нет.
Игорь Тихонов
Совершенно бесполезная трата времени и денег. Я не помню ни одного решения европейских судов в пользу РФ и ни одного случая поддержки РФ в этих организациях. А метать бисер перед свиньями на заседаниях ОБСЕ и СЕ - совершенно бесполезное занятие. И по поводу решений европейских судов.. В новой Конституции четко прописан приоритет российских законов перед международными, что я считаю абсолютно правильным.
Михаил Гринжук
а ты много знаешь дел россиян выигранных в европейских судах.
СанСаныч Демченко
Галина Ковалева
Правильно! Давно нужно выходить из всех этих антироссийских ОБСЕ и ПАСЕ и перестать платить им взносы. Можно найти более практическое применение этим деньгам внутри России.
Валерий Кийко
Членство в ОБСЕ Украины, не смотря на сожжение в Доме Профсоюзов заживо несогласных с результатами госпереворота, подтверждает что эта организация существует только для борьбы с Россией!
Андрей Доронкин
Послать их на ...
Иван
надо тщательнее посмотреть в сотрудничестве ещё с какими организациями типа ПАСЕ, нет никакого смысла и прекратить , пока не поздно их финансирование.
Валерий Кийко
Поскольку "мальчик для битья" не явился на "порку", то заседание ОБСЕ стало бессмысленным! Подтверждено основное назначение ОБСЕ!
Shavkat Kuvatov
Мы уже покидали ПАСЕ. Зачем вновь вернулись? Тем более, зная, что никогда они не будут нам друзьями.
Наталия
И как всегда, Россию осуждает представитель США, государства, которое не является европейским и не входит в ОБСЕ. А у себя на соблюдение прав человека они не хотят объективно взглянуть?
Вадим Абдурашитов
Давно пора выходить из всех этих антироссийских ОБСЕ и ПАСЕ и перестать платить им взносы.
Котищев
ОБСЕ, ПАСЕ да ну на хер их с ялика!
Михаил Гринжук
ОБСЕ и ПАСЕ это сплошной геморой . А геморой лечится либо вырезанием либо прижиганием. Отсечь их от России и пусть гниют в своём соку.
Станислав Ракитин
2 примера, как поступать. 1. Сталин со словами : Мы выходим из Лиги Наций. Вы за наши деньги боретесь против нас" И довоенная Лига наций развалилась. 2. Лидер Китая отказался от переговоров с Байденом: " Вы плохо о нас отзываетесь"
Александр Донигевич
ЛОГИКА И ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ
водолей avod
РФ давно собиралась выйти из ОБСЕ, наконец решилась.... это означает суверенность и независимость ...

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