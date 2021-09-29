Россия не видит пользы в сотрудничестве с ОБСЕ

Патриот России и Советского СоюзаПолитикаРоссия не видит пользы в сотрудничестве с ОБСЕ Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию в блокировании ежегодного совещания ОБСЕ по правам человека в Варшаве.Вернуться к статье2013НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьRrarСлава Богу! Наконец-то. Ура! Россия начинает прозревать. Я очень рад за Россию!!! Вот в чём заслуга Путина, Он не боится признавать свои ошибки и, рано или поздно, исправлять их. Дай Бог Ему здоровья, пусть признаёт остальные ошибки (извиняюсь, мнение моё лично), допущенные им по Его НЕОБЫКНОВЕННОЙ доброте душевной.Ольга СкобликоваЯ что-то не поняла, а что без России они не могли собраться и потрепаться? 57 стран входит, одна Россия не приехала, а 56 стран куда свалили? Или Россия уехала и ключ от зала заседаний забрала? Какой-то бред Блинкен ляпнул.Дмитрий АлиевДык, поводом была Россия и всё, что с ней связано. )))Майер АрмановНе думаю, что это правильное решение. Для власти - меньше проблем, для граждан их станет ещё больше. Ведь российские суды полностью зависимы от власти, а европейский - нет.Игорь ТихоновСовершенно бесполезная трата времени и денег. Я не помню ни одного решения европейских судов в пользу РФ и ни одного случая поддержки РФ в этих организациях. А метать бисер перед свиньями на заседаниях ОБСЕ и СЕ - совершенно бесполезное занятие. И по поводу решений европейских судов.. В новой Конституции четко прописан приоритет российских законов перед международными, что я считаю абсолютно правильным.Михаил Гринжука ты много знаешь дел россиян выигранных в европейских судах.СанСаныч ДемченкоГалина КовалеваПравильно! Давно нужно выходить из всех этих антироссийских ОБСЕ и ПАСЕ и перестать платить им взносы. Можно найти более практическое применение этим деньгам внутри России.Валерий КийкоЧленство в ОБСЕ Украины, не смотря на сожжение в Доме Профсоюзов заживо несогласных с результатами госпереворота, подтверждает что эта организация существует только для борьбы с Россией!Андрей ДоронкинПослать их на ...Иваннадо тщательнее посмотреть в сотрудничестве ещё с какими организациями типа ПАСЕ, нет никакого смысла и прекратить , пока не поздно их финансирование.Валерий КийкоПоскольку "мальчик для битья" не явился на "порку", то заседание ОБСЕ стало бессмысленным! Подтверждено основное назначение ОБСЕ!SKShavkat KuvatovМы уже покидали ПАСЕ. Зачем вновь вернулись? Тем более, зная, что никогда они не будут нам друзьями.НаталияИ как всегда, Россию осуждает представитель США, государства, которое не является европейским и не входит в ОБСЕ. А у себя на соблюдение прав человека они не хотят объективно взглянуть?Вадим АбдурашитовДавно пора выходить из всех этих антироссийских ОБСЕ и ПАСЕ и перестать платить им взносы.КотищевОБСЕ, ПАСЕ да ну на хер их с ялика!Михаил ГринжукОБСЕ и ПАСЕ это сплошной геморой . А геморой лечится либо вырезанием либо прижиганием. Отсечь их от России и пусть гниют в своём соку.Станислав Ракитин2 примера, как поступать. 1. Сталин со словами : Мы выходим из Лиги Наций. Вы за наши деньги боретесь против нас" И довоенная Лига наций развалилась. 2. Лидер Китая отказался от переговоров с Байденом: " Вы плохо о нас отзываетесь"Александр ДонигевичЛОГИКА И ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ НА ПЕРВОМ ПЛАНЕВAводолей avodРФ давно собиралась выйти из ОБСЕ, наконец решилась.... это означает суверенность и независимость ...Комментировать
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