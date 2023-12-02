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Тарасов – о дружбе с Kizaru: «Когда ему нечего было жрать, давал деньги на поддержание образа рэпера»

– Вы несколько лет дружили с рэпером Kizaru. Как познакомились? – История с Kizaru случилась спонтанно.

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