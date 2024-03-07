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В Самаре запустили два автобуса №85 и №86: схемы движения

В Самаре запустили два автобуса №85 и №86: схемы движения

Рассказываем, как они курсируют.В Самаре с 7 марта запустили два автобусных маршрута — №86 и №85. "КП-Самара" со ссылкой на мэрию пишет, что они должны улучшить транспортную доступность Куйбышевского района, в частности микрорайона "Волгарь".

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