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В России предложили увеличить сумму на школьные нужды на каждого ученика

В России предложили увеличить сумму на школьные нужды на каждого ученика

Ранее обсуждалась сумма в 15 тысяч рублей, однако она пока не была утверждена. Магазины попросили не повышать цены перед 1 сентября ФАС попросила крупные магазины не «задирать» цены перед началом нового учебного года.

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