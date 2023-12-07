Эксперт усомнился в начале боевых действий между Венесуэлой и Гайаной

Работа Вооруженных сил Венесуэлы идет внутри страны для защиты, и это нельзя назвать мобилизацией. Таким образом директор Латиноамериканскиого центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской прокомментировал «Известиям» 7 декабря информацию газеты El Pais о том, что президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил об аннексии региона и мобилизовал армию страны.