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Адвокат Данилов рассказал о риске банковских вкладов с высокими ставками

Адвокат Данилов рассказал о риске банковских вкладов с высокими ставками

Адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов рассказал, что банки активно рекламируют вклады с высокими ставками, за которыми могут скрываться совсем не выгодные варианты.

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