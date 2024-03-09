Адвокат Данилов рассказал о риске банковских вкладов с высокими ставками

Адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов рассказал, что банки активно рекламируют вклады с высокими ставками, за которыми могут скрываться совсем не выгодные варианты.
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