Российская ПВО сбила два украинских истребителя МиГ-29

Расчеты противовоздушной обороны Вооруженных сил России в течение минувших суток сбили два украинских истребителя МиГ-29, сообщил 2 июня официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
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