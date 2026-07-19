На иранском фронте гибнут американские солдаты: Трамп успокаивает нацию

Атаки КСИР на Ближнем Востоке становятся более болезненными для США и их союзников. Накануне стало известно о гибели двух американских военных, но президент Дональд Трамп успокоил нацию: он заявил, что в иранской войне гибнет несоизмеримо меньше солдат, чем во Вьетнаме и Афганистане.