Старый серый кот с шерстью, торчащей клочками, сидел рядом и уговаривал: — Ну, что ты так расстраиваешься? Ну, чего? Рядом с ним сидело маленькое существо, напоминающее небольшого суслика.
Олег Бондаренко: «Душевное дело»
Комментарии
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Элеонора Коган
Душа изменила злого управдома и он взял брошенного котика к себе!!!!!
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11 час.
Халида Мендыбаева
Олег, как всегда на высоте! Рассказы, которые задевают душу и делают нас лучше! Спасибо от души!
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1 час.
лл
лина любимцева
Душа - ЭТО ПРЕКРАСНО!!
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49 мин.
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