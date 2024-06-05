Сказка для двоих
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Сказка для двоих

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    Душа - ЭТО ПРЕКРАСНО!!Олег Бондаренко: ...
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  • Элеонора Коган
    Душа изменила злого управдома и он взял брошенного котика к себе!!!!!Олег Бондаренко: ...

Олег Бондаренко: «Душевное дело»

Олег Бондаренко: «Душевное дело»

Старый серый кот с шерстью, торчащей клочками, сидел рядом и уговаривал: — Ну, что ты так расстраиваешься? Ну, чего? Рядом с ним сидело маленькое существо, напоминающее небольшого суслика.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Душа изменила злого управдома и он взял брошенного котика к себе!!!!!
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11 час.
Халида Мендыбаева
Олег, как всегда на высоте! Рассказы, которые задевают душу и делают нас лучше! Спасибо от души!
Ответить
1 час.
лл
лина любимцева
Душа - ЭТО ПРЕКРАСНО!!
Ответить
49 мин.

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