Киев парализован страхом, уничтожены командиры «Азова». Но это еще не «ответка»

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Комментарии
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Игорь Максаков
Это хохлы, продажное племя! Ребёночка хоть пожалели бы.  Вот в этом их вся суть. Тварь Хрущёв это всё заложил ещё когда у руля стоял.
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