Невролог Мартынов: если не получается уснуть, нужно отказаться от гаджетов

Врач-невролог Владимир Мартынов рассказал, как наладить засыпание. Об этом сообщает РИА Новости. Специалист отмечает, что первым шагом для того, чтобы наладить засыпание, должно стать налаживание «гигиены сна».
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