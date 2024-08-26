Уральские таможенники изъяли датчики кислорода для аппарата ИВЛ и передали их Минобороны

Пресс-служба Уральского таможенного управления BrisperНа Урале таможенники в ходе проверки изъяли у нарушителей датчики кислорода, применяемые в аппаратах искусственной вентиляции лёгких, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.
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