Транспортная система Краснодара, переведённая в своё время губернатором на нерегулируемые тарифы, умирает.
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Транспортная система Краснодара, переведённая в своё время губернатором на нерегулируемые тарифы, умирает.